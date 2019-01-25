Дело возбуждено после пропажи старинной иконы из Исторического музея

Фото: Исторический музей

По факту кражи иконы "Богоматерь Смоленская-Шуйская" из хранилища Государственного исторического музея в Москве возбуждено уголовное дело, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Пропажу иконы, страховая стоимость которой составляет четыре миллиона рублей, сотрудники музея обнаружили еще 4 декабря во время подготовки к выставке. Было назначено служебное расследование.

Затем администрация музея проинформировала о произошедшем учредителя в лице Минкультуры РФ. Также было подано заявление в полицию.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления и ведут розыск возможного похитителя. Параллельно с этим идет проверка фонда древнерусской живописи.