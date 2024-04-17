СК провел обыск в квартире журналистки Маршенкуловой

Фото: телеграм-канал "Женская власть"

Следственный комитет РФ провел обыск в квартире журналистки и автора телеграм-канала "Женская власть" Залины Маршенкуловой, обвиняемой в оправдании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на Перовский суд Москвы.

Квартира Маршенкуловой находится на юго-востоке Москвы недалеко от парка "Кусково". Следователи провели там обыск по решению Перовского суда Москвы.

Ранее МВД РФ объявило журналистку в розыск. До этого в СКР заявили, что Маршенкуловой заочно предъявили обвинение по статье "Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

По версии следствия, не позднее 3 марта 2023 года женщина выложила в Сеть несколько публикаций, где публично оправдывала терроризм. Следователи планируют ходатайствовать о ее аресте.