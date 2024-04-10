СК будет ходатайствовать об аресте журналиста Маршенкуловой

Фото: телеграм-канал "Женская власть"

Следствие намерено ходатайствовать об аресте журналиста Залины Маршенкуловой по делу об оправдании терроризма. Об этом столичный главк СК России сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что женщине заочно предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет").

По информации следователей, не позднее 3 марта прошлого года Маршенкулова выложила в Сеть несколько публикаций об оправдании терроризма. В ближайшее время правоохранители объявят ее в розыск.

Ранее в отношении Маршенкуловой – автора телеграм-канала "Женская власть" возбудили уголовное дело. По информации СМИ, она в данный момент находится за пределами России.