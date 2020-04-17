Подросток перенес дату нападения на школу из-за дистанционного обучения

12:40
Фото: скриншот видео телеграм-канала "ОПЕР Слил"
В Красноярске подросток перенес дату запланированного им нападения на школу из-за перехода учебных учреждений на дистанционный формат, сообщает ТАСС.
ФСБ по Красноярскому краю задержала 14-летнего подростка 16 апреля. По данным спецслужб, школьник готовил вооруженное нападение на учебное заведение.
У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении.
Подросток признался оперативникам, что готовился устроить стрельбу 19–20 апреля, но из-за переноса учебного процесса в дистанционный формат решил изменить дату на более поздний период.
Отмечается, что ученик готовил нападение на протяжении четырех месяцев.
Российские школьники перешли на дистанционное обучения из-за пандемии коронавируса.
В России за последние сутки зафиксировали 4070 новых случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. Таким образом, общая численность заболевших на территории РФ составила 32 008 человек. 2590 пациентов выздоровели, 273 человека скончались.
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