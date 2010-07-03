На юго-востоке Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

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Конфликт между двумя водителями случился на юго-востоке столицы. Один из них начал стрелять по оппоненту, передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе Белореченской улицы. Стрельба была открыта, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавших нет.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт случившегося.