17 марта, 16:35Происшествия
Прокуратура взяла на контроль устранение последствий прорыва трубы с кипятком в Москве
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Столичная прокуратура взяла на контроль устранение последствий прорыва трубы с горячей водой на северо-востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.
"Также на контроль поставлено установление обстоятельств и причин произошедшего", – добавили в прокуратуре.
Инцидент произошел в понедельник, 17 марта, на Полярной улице. Прорыв трубы удалось локализовать. В результате были госпитализированы шесть человек, но угрозы жизни для пострадавших нет.
Из-за прорыва системы водоснабжения было временно перекрыто движение транспорта на дублере Полярной улицы, на участке от строения 6, дома 29, до пересечения с Чермянской улицей.
Московская прокуратура начала разбирательство после утечки горячей воды