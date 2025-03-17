Прокуратура взяла на контроль устранение последствий прорыва трубы с кипятком в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Столичная прокуратура взяла на контроль устранение последствий прорыва трубы с горячей водой на северо-востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу надзорного ведомства.

"Также на контроль поставлено установление обстоятельств и причин произошедшего", – добавили в прокуратуре.

Инцидент произошел в понедельник, 17 марта, на Полярной улице. Прорыв трубы удалось локализовать. В результате были госпитализированы шесть человек, но угрозы жизни для пострадавших нет.

Из-за прорыва системы водоснабжения было временно перекрыто движение транспорта на дублере Полярной улицы, на участке от строения 6, дома 29, до пересечения с Чермянской улицей.