The Times: ученые обвинили коллегу в нападении и сексуальном насилии на базе в Антарктиде

Фото: 123RF/goinyk

В Антарктиде один из ученых угрожал убить коллегу на южноафриканской исследовательской базе Sanae IV. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Times.

Исследователи направили письмо с просьбой о спасении после того, как между руководителем исследовательской группы и одним из ученых произошла перепалка, переросшая в нападение. По словам очевидцев, напавший ученый угрожал коллеге убийством. Его также обвинили в сексуальном насилии над другим ученым.

Как рассказал министр окружающей среды Южной Африки Дион Джордж, ученые проведут на базе как минимум девять месяцев. Перед отправкой каждый из них прошел психологическое освидетельствование.

"Вы можете себе представить, каково это – находиться в тесноте, и люди действительно начинают нервничать. Это может сильно дезориентировать", – отметил Джордж.

Ранее в Германии медбрата обвинили в убийстве 9 человек, а также в покушении на убийство 34 пациентов. Фигурант работал в отделении паллиативной помощи, он вводил пациентам смертельные инъекции, чтобы "обеспечить себе спокойную ночь на работе".

Медбрата арестовали в июле 2024 года. В ходе расследования правоохранителям пришлось эксгумировать по меньшей мере четыре тела.