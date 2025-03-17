FT: более 50 человек задержали в Саудовской Аравии за "аморальные действия"

Фото: 123RF/nurlanmemmedzade

Правоохранители Саудовской Аравии задержали свыше 50 человек, которых подозревают в "безнравственных действиях". Об этом сообщает издание Financial Times.

В частности, задержанных подозревают в проституции и попрошайничестве. Отмечается, что среди арестованных десятки иностранцев, которые совершали "аморальные действия" в массажных салонах и принуждали женщин и детей работать уличными попрошайками.

По данным газеты, власти Саудовской Аравии в ближайшие годы будут пристально следить за подобными правонарушениями, так как государство готовится к проведению чемпионата мира по футболу в 2034 году и планирует привлечь иностранные инвестиции.

Ранее полиция США задержала женщину, подозреваемую в серии актов вандализма с применением зажигательных устройств в дилерском центре Tesla в городе Ловленд в штате Колорадо.

В феврале глава Минюста Франции Жеральд Дарманен посетил тюрьму в Конде-сюр-Сарт и возмутился проведением там массажа и вручением заключенным подарков в виде крема в рамках Дня святого Валентина.