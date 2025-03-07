Bluradio: повстанцы похитили 29 полицейских на западе Колумбии

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Повстанцы похитили 29 полицейских в результате столкновений на западе Колумбии. Об этом сообщает портал Bluradio со ссылкой на министра обороны страны Педро Санчеса.

Глава Минобороны рассказал о нападении на военнослужащих и сотрудников полиции в городах Эль-Платеадо и Эль-Тамбо в департаменте Каука. В результате атаки были повреждены два автомобиля полиции, а также предпринята попытка убийства.

Кроме того, Санчес обвинил в преступлении членов Революционных вооруженных сил Колумбии. По данному инциденту проводится расследование прокуратурой, передают СМИ.

Прошлой осенью в том же департаменте несколько военных пострадали при подрыве мотоцикла, набитого взрывчаткой. Тогда в городе Эль-Платеадо должен был пройти концерт, организованный национальным правительством.