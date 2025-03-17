В Приморье осуждены фигуранты дела о заражении школьников туберкулезом

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Суд назначил ограничение свободы предпринимателю в Дальнегорске Приморского края и его кухонному работнику по делу о заражении туберкулезом 12 школьников. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В апреле прошлого года центральная городская больница Дальнегорска заявила, что в школе № 17 подтвердили четыре случая заболевания туберкулезом среди детей. Источником распространения инфекции оказался сотрудник пищеблока. Всего выявили 53 ребенка с положительным результатом диаскинтеста.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, в рамках которого задержали индивидуального предпринимателя и его работника. Позже в управлении Роспотребнадзора указали, что число заболевших туберкулезом легких детей увеличилось до семи, еще у 67 детей выявили латентную туберкулезную инфекцию.

В прокуратуре заявили, что бизнесмен трудоустроил сотрудника пищеблока, болеющего туберкулезом, без документа о прохождении медкомиссии. После трудоустройства женщина приобщила к личному делу подложную медкнижку. В результате среди школьников распространился туберкулез, диагноз подтвердился у 12 учащихся.

"Суд назначил наказание в виде ограничения свободы предпринимателю сроком на 1 год и 8 месяцев с установлением запрета заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания, на 3 года, кухонному работнику – (ограничение свободы. – Прим. ред.) на 1 год и 5 месяцев", – отметили в прокуратуре.

Оба фигуранта признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Последний также осужден по статье "Использование заведомо подложного официального документа".

Ранее в подмосковном Подольске зафиксировали случай туберкулеза. Роспотребнадзор и Минздрав Московской области проводили необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Также они определили круг контактных лиц зараженного, провели поквартирный обход и предупредили других жителей о произошедшем.