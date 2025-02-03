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Случай туберкулеза зафиксировали в жилом доме в Подольске, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на местную больницу.

"Роспотребнадзор по Московской области совместно с Минздравом МО проводит все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Определен круг контактных лиц, в котором проводится диагностика заболевания. Остальным жителям дома также рекомендуется пройти флюорографическое обследование", – рассказали в медучреждении.

Специалисты провели поквартирный обход, чтобы предупредить всех проживающих, однако каждого проинформировать не получилось. На двери подъезда повесили объявление.

В Сети распространилась информация, что больного туберкулезом выявили в доме 20 на улице Правды.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на портативный анализатор дыхания, который может определить COVID-19, туберкулез и другие болезни, передающиеся воздушно-капельным путем.

Устройство получило название "Электронный нос". Всего за несколько минут оно может провести диагностику респираторных инфекций. Принцип работы прибора основан на детектировании и математическом анализе сигналов газовых сенсоров, которые реагируют на выдыхаемый воздух.

