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Заболеваемость туберкулезом и смертность от него в России достигли исторического минимума, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, за последние 20 лет заболеваемость снизилась в три раза, а смертность – в шесть раз. Министр подчеркнул, что такого результата удалось добиться благодаря успешной реализации государственных программ по борьбе с туберкулезом и социально значимыми заболеваниями.

По данным Минздрава, в России производятся оборудование и реагенты для выполнения всех необходимых методов диагностики туберкулеза. Кроме того, достигнуты технологический суверенитет и импортозамещение по основным направлениям диагностики больных с туберкулезом.

Ранее главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения города Москвы Елена Богородская сообщила, что основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в столице продолжают снижаться. По ее словам, они стали равны показателям при редких заболеваниях.

В прошлом году заболеваемость постоянного населения снизилась на 7% в сравнении с 2022 годом – это стало одним из главных достижений 2023 года. Кроме того, смертность горожан упала на 33%. Богородская также напомнила, что в Москве уже внедрили новую модель противотуберкулезной помощи населению, что весьма благоприятно влияет на эпидемиологическую обстановку населения.

