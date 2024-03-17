17 марта, 20:37Происшествия
В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его слова, силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
Утром 17 марта в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи системы ПВО сбили 35 украинских дронов над восемью регионами России.
В частности, 4 БПЛА уничтожили над Московской областью, 3 – над Белгородской, 2 – над Калужской, 4 – над Ярославской, 3 – над Курской и 17 – над территорией Краснодарского края. По одному дрону противовоздушная оборона сбила над территорией Орловской и Ростовской областей.
Позже в МО сообщили, что средства ПВО над Белгородской областью сбили девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три РСЗО "Ураган".
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