В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его слова, силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Утром 17 марта в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи системы ПВО сбили 35 украинских дронов над восемью регионами России.

В частности, 4 БПЛА уничтожили над Московской областью, 3 – над Белгородской, 2 – над Калужской, 4 – над Ярославской, 3 – над Курской и 17 – над территорией Краснодарского края. По одному дрону противовоздушная оборона сбила над территорией Орловской и Ростовской областей.

Позже в МО сообщили, что средства ПВО над Белгородской областью сбили девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три РСЗО "Ураган".



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