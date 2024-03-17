В цирке "Звездный" рассказали о состоянии упавшего с высоты артиста

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Акробат Луан из Бразилии, упавший с огромного колеса во время выполнения трюка на шоу в Находке, получил незначительные ушибы, переломов нет, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на цирк-шапито "Звездный".

Там уточнили, что пострадавший является акробатом высшего класса и всегда выступает с номерами в опасном жанре, где не предусмотрена страховка. Артист уже выступал на фестивалях в Монте-Карло, Германии и во Франции.

В настоящий момент Луан находится в хорошем расположении духа и готов выступать дальше, добавили в цирке.

Ранее в Сети начали распространяться видео, на которых над ареной цирка вращается колесо с двумя артистами. Один из них при движении падает на пол с высоты нескольких метров. Источник в правоохранительных органах рассказал СМИ, что больница планирует направить уведомление в трудовую инспекцию.

До этого 22-летняя артистка Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Влада Морозова скончалась в реанимации, куда ее привезли после того, как она потеряла сознание за кулисами.

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