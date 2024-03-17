Поселок Теткино Курской области попал под обстрел украинской армии

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Украинские войска подвергли обстрелу поселок Теткино Глушковского района, повреждения получили линии электропередачи. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

Часть домов в населенном пункте осталась обесточена, сказал глава региона.

"Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению. Также повреждено 5 домовладений. Собственникам пострадавшего имущества окажем помощь", – сообщил Старовойт.

Утром 17 марта в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи системы ПВО сбили 35 украинских дронов над восемью регионами России.

В частности, 4 БПЛА уничтожили над Московской областью, 3 – над Белгородской, 2 – над Калужской, 4 – над Ярославской, 3 – над Курской и 17 – над территорией Краснодарского края. По одному дрону противовоздушная оборона сбила над территорией Орловской и Ростовской областей.

Позже в МО сообщили, что средства ПВО над Белгородской областью сбили девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три РСЗО "Ураган".