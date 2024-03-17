Минобороны РФ сообщило о сбитых украинских снарядах над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные системы противовоздушной обороны сбили девять украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три РСЗО "Ураган" над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, попытка Киева атаковать объекты российской стороны была пресечена в 08:00 по московскому времени.

Утром 17 марта в Минобороны сообщили, что в течение ночи российские средства ПВО сбили 35 БПЛА над восемью регионами страны. В частности, 4 беспилотника уничтожили над территорией Московской области, 3 – над Белгородской, 2 – над Калужской, 4 – над Ярославской, 3 – над Курской и 17 – над территорией Краснодарского края.

По одному дрону ПВО сбила над территорией Орловской и Ростовской областей, заключили в министерстве.

Накануне вечером системы противовоздушной обороны также уничтожили 15 украинских снарядов РЗСО RM-70 Vampire над Белгородской областью.