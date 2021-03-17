В Москве арестовали президента ООО "ФСБ" – СМИ

08:40
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Президента "Фонда содействия безопасности" (ООО ФСБ) Андрея Першина арестовали в Москве по обвинению о покушении на крупное мошенничество. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
Согласно предварительным данным, мужчина вступил в переговоры с гендиректором ООО "Лагуна" Сергеем Мелиным, которому рассказал о несуществующем уголовном деле.
По словам Першина, в отношении Мелина должны были возбудить дело по факту мошенничества с земельными участками и их хищения. Президент ООО ФСБ, в свою очередь, предложил помочь уладить проблему за 24 миллиона рублей.
Сергей Мелин обратился в правоохранительные органы, после чего дальнейшие переговоры проходили под контролем сотрудников спецслужб.
После задержания Андрея Першина суд принял решение арестовать его на два месяца.
Ранее в марте арестовали заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева. Мужчину подозревали в получении взяток на сумму в размере 63 миллионов рублей.
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