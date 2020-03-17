Движение на Северо-Восточной хорде ограничено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ ДТП ДПС МСК МО"

Движение транспорта ограничено на Северо-Восточной хорде в Москве из-за массовой аварии, сообщает ТАСС.

По данным экстренных служб, там столкнулись два грузовика и пять легковых автомобилей. Один человек заблокирован.

Проехать нельзя по двум полосам. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Накануне движение в сторону центра было затруднено на Кутузовском проспекте из-за ДТП с пятью автомобилями. Авария произошла в районе дома 55 по Кутузовскому проспекту.

Также 15 марта сообщалось, что из-за аварии в районе национального парка "Лосиный остров" ограничено движение автотранспорта. Столкновение произошло между грузовиком и легковым автомобилем.

