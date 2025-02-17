Жители Белгородской области инсценировали атаку дрона ради выплаты компенсации

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на совещании с членами регионального кабмина, как местные жители подстроили атаку беспилотника ради получения компенсации. Соответствующее видео размещено на его странице во "ВКонтакте".

Глава региона заявил, сотрудники региональной безопасности заметили в Волоконовском районе воспламенившуюся машину и отправились к ней для оказания помощи. Рядом с местом происшествия были несколько граждан, которые находились в нетрезвом виде. Один из них, по словам Гладкова, направился к автомобилю с похожим на БПЛА устройством, а затем бросил его в горящее транспортное средство.

Губернатор отметил, что таким образом местные граждане хотели получить компенсацию, выставив инцидент как атаку со стороны Украины. Он считает, что власти не должны молчать, если происходят подобные ситуации. После этого губернатор выразил надежду, что сотрудники полиции смогут разобраться в этой истории.

Ранее Гладков заявил о гибели трех мужчин во время атаки дрона ВСУ по движущейся машине. Это произошло на въезде в село Графовку в Краснояружском районе. Глава региона выразил искренние соболезнования родственникам погибших.

