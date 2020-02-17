СК начал проверку после смерти ВИЧ-инфицированного врача в Москве

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Следователи инициировали проверку после смерти врача одной из московских больниц, который считался ВИЧ-инфицированным, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее 27-летний специалист-терапевт, по предварительным данным, покончил с собой. Вечером 15 февраля его тело обнаружили в квартире во 2-м Колобовском переулке.

"Следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз. По итогу проверки будет вынесено процессуальное решение", – сообщил источник.

По словам его знакомой, у врача были сложные отношения с родителями.

Ранее покончил с собой человек, обвиняемый в убийстве девушки. Преступление произошло 25 июля на детской площадке в подмосковном Раменском.