Ученые назвали одну из причин суицидального поведения

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Ученые из Иллинойского университета в Чикаго обнаружили изменения в мозге, говорящие о повышенном риске самоубийства, сообщается в журнале Psychological Medicine.

Исследователи решили заняться поиском способа выявления риска суицида. Автор работы Джонатан Стендж объяснил, что впервые была предпринята попытка понять нейронные механизмы, лежащие в основе суицида.

Специалисты изучили мозг 212 молодых людей с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). У 18 из испытуемых на момент начала эксперимента было аффективное расстройство, которое однажды привело к попытке самоубийства.

60 добровольцев заявили, что когда-то они думали о суициде, но не осуществили его. Остальные были здоровы и служили контрольной группой.

Оказалось, что люди, которые размышляли о самоубийстве или пытались его совершить, имеют разные связи в мозге по сравнению со здоровыми людьми. Группа испытуемых с суицидальными мыслями показала аналогичные изменения в мозге.

Авторы исследования считают, что полученные результаты могут помочь выявить пациентов-самоубийц на ранней стадии и улучшить их лечение. Цель ученых – найти способ распознать острую суицидальную фазу на основе состояния мозга и использовать информацию для предотвращения самоубийств.

Психиатры дали родителям рекомендации о том, как распознать у ребенка мысли о суициде. Стоит обратить внимание, если у подростка изменился распорядок дня, если он постоянно выглядит усталым и с трудом справляется с повседневными обязанностями.

Необходимо проследить, не начал ли ребенок пить и курить, не потерял ли он интерес к тому, что ему обычно нравилось. Раздражительность, беспокойство и замкнутость тоже назвали негативными симптомами.