Ученые назвали одну из причин суицидального поведения

Фото: depositphotos/ZaraMuzafarova
Ученые из Иллинойского университета в Чикаго обнаружили изменения в мозге, говорящие о повышенном риске самоубийства, сообщается в журнале Psychological Medicine.
Исследователи решили заняться поиском способа выявления риска суицида. Автор работы Джонатан Стендж объяснил, что впервые была предпринята попытка понять нейронные механизмы, лежащие в основе суицида.
Специалисты изучили мозг 212 молодых людей с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ). У 18 из испытуемых на момент начала эксперимента было аффективное расстройство, которое однажды привело к попытке самоубийства.
60 добровольцев заявили, что когда-то они думали о суициде, но не осуществили его. Остальные были здоровы и служили контрольной группой.
Оказалось, что люди, которые размышляли о самоубийстве или пытались его совершить, имеют разные связи в мозге по сравнению со здоровыми людьми. Группа испытуемых с суицидальными мыслями показала аналогичные изменения в мозге.
Авторы исследования считают, что полученные результаты могут помочь выявить пациентов-самоубийц на ранней стадии и улучшить их лечение. Цель ученых – найти способ распознать острую суицидальную фазу на основе состояния мозга и использовать информацию для предотвращения самоубийств.
Психиатры дали родителям рекомендации о том, как распознать у ребенка мысли о суициде. Стоит обратить внимание, если у подростка изменился распорядок дня, если он постоянно выглядит усталым и с трудом справляется с повседневными обязанностями.
Необходимо проследить, не начал ли ребенок пить и курить, не потерял ли он интерес к тому, что ему обычно нравилось. Раздражительность, беспокойство и замкнутость тоже назвали негативными симптомами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: