Занятия в других корпусах университета ИТМО будут продолжены

Занятия из обрушившегося корпуса Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова перенесут в другие здания. Расписание будет скорректировано. Об этом говорится в сообщении вуза.
Ранее ректор университета Владимир Васильев сообщил, что в понедельник все мероприятия для студентов и преподавателей в здании, где произошел инцидент, отменены. По его словам, корпусам университета ИТМО, расположенным по соседству с пострадавшим в субботу зданием, обрушение не угрожает.
Сейчас на Ломоносовской улице, где находится Университет ИТМО, продолжают работать сотрудники МЧС. К месту обрушения подвозят строительные материалы, чтобы укрепить конструкции. В течение дня в воскресенье запланирован обход специалистов, которые проанализируют состояние здания еще раз и примут решение о возможности допуска на территорию вуза тяжелой техники.
Спасатели начали разбирать завалы на месте обрушения в Санкт-Петербурге
Обрушение перекрытий с пятого этажа по второй в здании ИТМО произошло вечером в субботу, 16 февраля. В этот момент в университете проходили факультативы. Из учебного заведения вывели 86 человек. При этом 21 студента и преподавателя эвакуировали с пятого этажа при помощи пожарной лестницы. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".
Общая площадь обрушения, по уточненной информации, составила 190 квадратных метров. Разрушены 13 аудиторий и часть коридоров. Общий объем завалов составляет порядка двух тысяч кубических метров.
Предварительной причиной обрушения в МЧС назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.
Университет ИТМО в Санкт-Петербурге - национальный исследовательский университет, ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий. Основан в 1900-м году. Сейчас там учится порядка 14 тысяч студентов. Вуз располагается в нескольких зданиях в разных районах города. На улице Ломоносова, где случилось ЧП, университету принадлежит большое здание, состоящее из нескольких корпусов.
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