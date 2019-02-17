Начался разбор завалов в здании петербургского вуза

Спасатели начали разбирать завалы на месте обрушения в Санкт-Петербурге

Специалисты начали разбор завалов обрушившегося корпуса Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова, сообщает телеканал Москва 24.

Перед этим сотрудники ведомства установили опоры и убрали опасные нависающие конструкции для разбора завалов. Стены здания при обрушении уцелели. Повреждены внутренние конструкции. Чтобы координировать работу, на место ЧП прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев.

Обрушение перекрытий с пятого этажа по второй в здании ИТМО произошло вечером в субботу, 16 февраля. В этот момент в университете проходили факультативы. Из учебного заведения вывели 86 человек. При этом 21 студента и преподавателя эвакуировали с пятого этажа при помощи пожарной лестницы.

По данным МЧС и руководства вуза, в результате никто не пострадал – хотя первоначально сообщалось, что под завалами могут оставаться около 20 человек.

По факту обрушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики) входит в число российских вузов, которые попадают в международные рейтинги. Учебное заведение было основано еще в начале XX века. Сейчас там учится порядка 14 тысяч студентов. Вуз располагается в нескольких зданиях в разных районах города. На улице Ломоносова, где случилось ЧП, университету принадлежит большое здание, состоящее из нескольких корпусов.

Телеканал Москва 24 связался с Дмитрием Комельковым, который стал очевидцем произошедшего. Он рассказал, что к месту происшествия приехали огромное количество пожарных машин, скорой помощи, полиции и других. Очевидец отметил, что ни дыма, ни огня видно не было.