Toyota Land Cruiser за 3 миллиона рублей украли на западе Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Toyota Land Cruiser стоимостью более 3 миллионов рублей украли на западе Москвы. Автомобиль был похищен в столичном районе Тропарево-Никулино.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, о краже на улице Никулинская в полицию заявил владелец машины. Материальный ущерб составил около 3 миллионов 300 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ведется розыск преступника.