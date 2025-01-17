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Злоумышленники, которое подожгли вертолет на аэродроме Остафьево, засняли свое преступление на видео, а затем выложили его в мессенджере от имени Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщил первый замглавы Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Виктор Козлов в интервью РИА Новости.

Как он утверждает, злоумышленники осуществляли свои действия по приказу неизвестного лица в интересах Украины.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. В результате были арестованы пятеро человек, которых обвиняют в терроризме. Как рассказали агентству в Дорогомиловском суде, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины, который привлек четырех россиян, пообещав им денежное вознаграждение.

В 2023 году полиция задержала в Новосибирской области трех человек, в числе которых были два подростка, за организацию нескольких диверсий на железной дороге и территории Новосибирского авиационного завода имени В. П. Чкалова.

