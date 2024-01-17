Пять пассажиров автобуса пострадали в аварии в Петербурге

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

Рейсовый автобус № 60 врезался в фонарный столб в Санкт-Петербурге. В результате аварии пострадали пассажиры – четыре женщины и один мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика АО "Третий парк".

В компании заявили, что степень травм пострадавших предстоит выяснить, однако эти пассажиры смогут получить материальную компенсацию. Там же уточнили, что водитель автобуса не пострадал, в данный момент его опрашивают инспекторы ГИБДД.

В телеграм-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти добавили, что ДТП произошло в 16:22 по московскому времени возле дома 107 по Светлановскому проспекту. В настоящее время сотрудники ГИБДД на месте аварии устанавливают обстоятельства произошедшего.

Тем временем прокуратура Калининского района города поставила на контроль проверку полиции по факту ДТП.

Ранее три человека погибли в ДТП в Пермском крае. На трассе Пермь – Березняки легковой автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом HIGER, который перевозил рабочих.

До этого ДТП с участием автобуса случилось на 152-м километре трассы Чебоксары – Сурское в Порецком округе Чувашской Республики. В результате аварии два человека погибли, еще 10 получили различные травмы.

Массовое ДТП произошло на трассе М-11 "Нева"