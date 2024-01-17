Четверо пострадавших после падения вертолета Ми-8 в Бишкеке попали в реанимацию

Фото: телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан"

Четверо пострадавших в результате падения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке были помещены в реанимацию. Об этом пишет местное агентство "Кабар" со ссылкой на Минобороны государства.

Ведомство подтвердило, что жертвой происшествия стал один военнослужащий, еще восемь человек получили травмы. Из них четверо попали в реанимацию.

О падении военного самолета Ми-8 стало известно утром в среду, 17 января. Изначально в прессе писали о семерых пострадавших и одном погибшем.

В "Кыргызаэронавигации" поделились, что ЧП произошло на авиабазе Фрунзе-1 в 10:55 по местному времени (07:55 по Москве. – Прим. ред.). Также отмечалось, что полет военного самолета был учебно-тренировочным.