17 января, 10:38Происшествия
Четверо пострадавших после падения вертолета Ми-8 в Бишкеке попали в реанимацию
Фото: телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан"
Четверо пострадавших в результате падения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке были помещены в реанимацию. Об этом пишет местное агентство "Кабар" со ссылкой на Минобороны государства.
Ведомство подтвердило, что жертвой происшествия стал один военнослужащий, еще восемь человек получили травмы. Из них четверо попали в реанимацию.
О падении военного самолета Ми-8 стало известно утром в среду, 17 января. Изначально в прессе писали о семерых пострадавших и одном погибшем.
В "Кыргызаэронавигации" поделились, что ЧП произошло на авиабазе Фрунзе-1 в 10:55 по местному времени (07:55 по Москве. – Прим. ред.). Также отмечалось, что полет военного самолета был учебно-тренировочным.
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