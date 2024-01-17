ПВО РФ сбила 4 ракеты РСЗО Vampire и перехватила 2 дрона в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и перехватили два беспилотника на территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

Рано утром 17 января губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По его словам, в Белгородском районе было повреждено остекление в нескольких жилых домах.

В ночь на среду в Белгороде объявили ракетную опасность. Местное население попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

Спустя время системы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. В результате были выявлены различные повреждения в жилом секторе.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов