17 января, 07:23Происшествия
ПВО РФ сбила 4 ракеты РСЗО Vampire и перехватила 2 дрона в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинские ракеты реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и перехватили два беспилотника на территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре реактивных снаряда и два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
Рано утром 17 января губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. Пострадавших нет. По его словам, в Белгородском районе было повреждено остекление в нескольких жилых домах.
В ночь на среду в Белгороде объявили ракетную опасность. Местное население попросили оставаться дома и не подходить к окнам.
Спустя время системы ПВО уничтожили украинские беспилотники над Белгородом и Белгородским районом. В результате были выявлены различные повреждения в жилом секторе.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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