Дело возбудили против водителя, сбившего мать с ребенком на пешеходном переходе в Раменках

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

МВД возбудило уголовное дело в отношении водителя автомобиля Subaru, сбившего женщину с ребенком в Раменках на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Дело расследуется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ход расследования взят на контроль надзорным ведомством.

ДТП произошло на пешеходном переходе на Университетском проспекте. В понедельник, 17 января, утром водитель Subaru совершил наезд на мать и ее 11-летнюю дочь.

Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. У пострадавшей девочки диагностировали тяжелые травмы, в том числе множественные переломы и разрыв крайней доли печени.

Водитель автомобиля пояснил, что не знал, что в этом месте есть пешеходный переход. По факту произошедшего столичная прокуратура начала проверку.

