Сбивший мать с ребенком в Москве водитель 16 раз нарушил ПДД в прошлом году

11:18
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Водитель легкового автомобиля, который сбил женщину с 11-летней девочкой на пешеходном переходе на западе столицы, неоднократно нарушал правила дорожного движения в прошлом году. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
"Водитель будет проверен на состояние опьянения. За 2021 год за ним числятся 16 нарушений ПДД, в том числе 3 нарушения, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора, зафиксированные комплексами фотовидеофиксации", – говорится в сообщении.
ДТП произошло на пешеходном переходе на Университетском проспекте. В понедельник утром водитель Subaru совершил наезд на мать и ее 11-летнюю дочь. Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. У пострадавшей девочки диагностировали тяжелые травмы, в том числе множественные переломы и разрыв крайней доли печени.
Водитель автомобиля пояснил, что не знал, что в этом месте есть пешеходный переход. По факту произошедшего столичная прокуратура начала проверку.
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