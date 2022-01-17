Сбивший мать с ребенком в Москве водитель 16 раз нарушил ПДД в прошлом году

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель легкового автомобиля, который сбил женщину с 11-летней девочкой на пешеходном переходе на западе столицы, неоднократно нарушал правила дорожного движения в прошлом году. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

"Водитель будет проверен на состояние опьянения. За 2021 год за ним числятся 16 нарушений ПДД, в том числе 3 нарушения, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора, зафиксированные комплексами фотовидеофиксации", – говорится в сообщении.

ДТП произошло на пешеходном переходе на Университетском проспекте. В понедельник утром водитель Subaru совершил наезд на мать и ее 11-летнюю дочь. Женщину госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. У пострадавшей девочки диагностировали тяжелые травмы, в том числе множественные переломы и разрыв крайней доли печени.

Водитель автомобиля пояснил, что не знал, что в этом месте есть пешеходный переход. По факту произошедшего столичная прокуратура начала проверку.