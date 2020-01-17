Неизвестный выстрелил по чужой машине после ссоры на дороге в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель в ходе дорожного конфликта в центре Москвы выстрелил из пистолета по автомобилю оппонентки и скрылся. Об этом сообщает РИА Новости.

"В 18:36 по Москве на службу 02 поступило сообщение, что на 3-ей Фрунзенской улице у дома 38/12 в ходе дорожного конфликта мужчина выстрелил, предположительно, из пневматического пистолета по автомобилю женщины", – заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

На данный момент известно, что полиция ищет злоумышленника. Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются, женщина дает показания.

Ранее столичные полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на таксиста. Инцидент произошел в Перове. Пассажиры машины угрожали водителю ножом, после чего похитили у него четыре тысячи рублей и скрылись.

