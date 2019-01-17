Почти 50 рейсов рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 50 рейсов 17 января задержали и отменили в столичных аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что шесть рейсов задержано во Внукове. Вылет еще трех самолетов был отменен. Тем временем в Домодедове вовремя не вылетели четыре рейса, а восемь были отменены.

В аэропорту Шереметьево не отменили ни одного рейса. Зато был задержан вылет 32 самолетов.

Ранее сотрудники МЧС предупредили жителей Москвы об усилении ветра. В разных районах города 17 января ожидаются снег, местами сильный, метель и гололедица.

На уборку снега с улиц вышли семь тысяч единиц спецтехники. К снегопаду также подготовили спецтехнику МЖД.

