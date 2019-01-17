Два человека получили травмы при пожаре в бизнес-центре в Перми

В бизнес-центре "Бажов" в Перми произошел пожар. Пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Огонь возник на третьем этаже пятиэтажного здания на Монастырской улице, дом №12Б. Пострадавшие госпитализированы.

На месте работают подразделения пожарной охраны. Пожар ликвидируют 8 единиц техники и 24 человека личного состава. Из здания эвакуировали 14 человек.

По словам источника в экстренных службах, возгорание уже потушено. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.