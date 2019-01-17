Полиция проверяет информацию о нападении на курдского журналиста в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Московская полиция проводит проверку по факту нападения на мужчину на юго-западе города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное МВД.

Мужчина был госпитализирован после конфликта, сообщили в МВД.

Ранее СМИ сообщили, что на корреспондента курдского телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммеда напали в районе студенческого городка Российского университета дружбы народов. Мужчина находится в тяжелом состоянии.