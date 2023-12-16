Пожар произошел в ресторане на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ресторан загорелся на севере Москвы. Столичная прокуратура сообщает о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на севере Москвы. Возгорание произошло в ресторане на улице Вятская. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в публикации.

Ранее стало известно о смерти мужчины при пожаре в квартире жилого дома на Волгоградском проспекте в Москве. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что погибшим оказался гражданин 1955 года рождения.

Точную причину возгорания определят после получения результатов пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки контролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.



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