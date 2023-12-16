16 декабря, 22:07Происшествия
Пожар произошел в ресторане на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Ресторан загорелся на севере Москвы. Столичная прокуратура сообщает о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара на севере Москвы. Возгорание произошло в ресторане на улице Вятская. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в публикации.
Ранее стало известно о смерти мужчины при пожаре в квартире жилого дома на Волгоградском проспекте в Москве. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что погибшим оказался гражданин 1955 года рождения.
Точную причину возгорания определят после получения результатов пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки контролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.
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