Мужчина погиб при пожаре в доме на Волгоградском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина погиб при пожаре в квартире жилого дома на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 11 декабря. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что погибшим оказался мужчина 1955 года рождения.

"Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении", – говорится в сообщении ведомства.

Точную причину возгорания планируют установить после получения результатов пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки контролирует Кузьминская межрайонная прокуратура.

До этого один человек погиб из-за пожара в квартире жилого дома в Волжском. Им оказался 66-летний брат хозяйки квартиры. Пожар в жилом помещении произошел из-за возгорания вещей на площади 15 квадратных метров.

