Москвич ограбил девушку из Новосибирска после знакомства в Tinder

16 декабря, 21:14
Фото: depositphotos/Mactrunk
Столичные полицейские задержали мужчину, который ограбил приехавшую к нему из Новосибирска девушку после знакомства в социальной сети Tinder. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.
"Им (нападавшим. – Прим. ред.) оказался гражданин 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", материальный ущерб составил около 73 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
По информации полиции, инцидент произошел на Псковской улице на северо-востоке Москвы. На следующий день после знакомства девушка приехала домой к молодому человеку, который предложил ей спуститься на этаж ниже. Там, запугивая пострадавшую пистолетом, злоумышленник выхватил у девушки мобильный телефон и потащил ее к мусоропроводу. Жертва вырвалась и начала стучаться в квартиры к соседям. Таким образом она спугнула преступника.
После инцидента девушка списалась с подругой в Instagram, вызвала такси, а затем обратилась в полицию.
Ранее сообщалось, что свыше 140 тысяч рублей похитили у мужчины после свидания в отеле на юго-востоке Москвы. По версии полицейских, кражу могла совершить 22-летняя девушка, с которой 49-летний местный житель познакомился в Сети.
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