Курьера Delivery Club зарезали в столичном районе Ясенево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве 19-летний курьер Delivery Club погиб в результате удара ножом в районе Ясенево, правоохранители разыскивают убийцу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Курьер службы доставки Delivery Club получил ножевое ранение от неизвестного в Ясеневе. Он скончался в больнице. Нож задел сердце. Злоумышленника ищут", – сказал источник.

Он уточнил, что погибший является уроженцем Киргизии.

Ранее в Подмосковье был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве на почве ревности. Между ним и его знакомым произошла ссора, в ходе нее подозреваемый ударил оппонента ножом в область головы. Убедившись, что мужчина мертв, он замотал его тело в ковер и оставил на придорожной свалке.