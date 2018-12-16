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16 декабря, 16:36

Неизвестные перерезали провода гирлянды на главной елке Серпухова

происшествия Новый год

16 декабря, 16:36

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Фото: vk.com/serpuhov_news

Перед церемонией зажжения огней на главной новогодней елке Серпухова неизвестные перерезали провода гирлянды. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе администрации городского округа.

"К сожалению, вынуждены сообщить, что произошел акт вандализма. Злоумышленники перерезали провода электрической цепи", − пояснили в администрации Серпухова. То, что провода гирлянды кто-то перерезал, выяснилось всего за несколько минут до торжественной церемонии. Городские власти заявили, что будут искать вандалов по записям с камер видеонаблюдения, установленным на площади Владимира Храброго.

В течение дня специалисты пообещали заменить провода и восстановить электропитание гирлянды, чтобы елка все-таки засияла новогодними огнями.

происшествия Новый год

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