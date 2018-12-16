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16 декабря, 13:35

СК начал проверку после смертельного пожара в подмосковном общежитии

происшествия пожар

16 декабря, 13:35

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Подмосковные следователи организовали проверку после пожара, случившегося в общежитии в Сергиево-Посадском районе. Жертвами ЧП стали два человека, передает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника регионального главка СК Ольгу Врадий.

Тело 40-летнего мужчины нашли во время тушения пламени. Еще один мужчина 1978 года рождения умер по дороге в больницу.

В результате возгорания также пострадала 42-летняя женщина и трое ее малолетних детей. Все они попали в больницу с отравлением угарным газом.

"Установлено, что погибшие мужчины и пострадавшая женщина накануне употребляли спиртные напитки. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем", – уточнила Врадий.

Криминалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пламя охватило 12 квадратных метров. Очаг возгорания находился в одной из комнат на втором этаже пятиэтажного здания.

происшествия пожар

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