В результате пожара в общежитии в Подмосковье погибли два человека

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В Сергиево-Посадском районе Подмосковья в ночь на 16 декабря произошел пожар в общежитии. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает Агентство "Москва".

Возгорание площадью 12 квадратных метров произошло в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городском поселении Пересвет. В результате пожара погибли два человека, семеро пострадали. МЧС по Московской области сообщило, что пожар ликвидирован.

В начале декабря произошел пожар в летних домиках в деревне Новосельцево городского округа Мытищи. Жертвами пожара стали три человека.