Двух человек спасли от пожара на востоке Москвы

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Квартира жилого дома на Большой Черкизовской улице столицы загорелась утром 16 декабря. Из огня были спасены два человека, сообщает пресс-служба городского главка МЧС.

Сообщение о пожаре на четвертом этаже пятиэтажки поступило в 10:15. Площадь возгорания составила пять квадратных метров.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных в 10:30 возгорание было ликвидировано", – отметили в ведомстве.

Спасенных из пламени людей пожарные передали врачам для осмотра. Сведений о пострадавших не поступало.