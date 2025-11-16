Движение транспорта в Кривоколенном переулке ограничено из-за пожара в квартире

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничено в Кривоколенном переулке из-за пожара в квартире в центре Москвы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

По данным ведомства, на месте возгорания работаю несколько экипажей ДПС. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения.

Помимо этого, осуществляются регулировочно-распорядительные действия для отвода транспорта на соседние улицы.

Обстоятельства инцидента уточняются. Водителей призвали выбирать маршруты объезда.

Ранее стало известно, что в областной инфекционной больнице в Саратове произошел пожар, в результате которого пострадали семь человек. Возгорание охватило три лечебных бокса на втором этаже. Около 100 человек были эвакуированы.

