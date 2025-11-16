16 ноября, 18:16Происшествия
Движение транспорта в Кривоколенном переулке ограничено из-за пожара в квартире
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение транспорта ограничено в Кривоколенном переулке из-за пожара в квартире в центре Москвы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.
По данным ведомства, на месте возгорания работаю несколько экипажей ДПС. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения.
Помимо этого, осуществляются регулировочно-распорядительные действия для отвода транспорта на соседние улицы.
Обстоятельства инцидента уточняются. Водителей призвали выбирать маршруты объезда.
