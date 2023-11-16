В СК РФ назвали предварительную причину обрушения дома в Астрахани

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Обрушение дома в Астрахани случилось, по предварительным данным, во время проведения в одной из квартир ремонта, в ходе которого жильцы дома повредили несущие конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области.

В связи с обрушением дома следователи завели уголовное дело по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина по части 1 статьи 109 УК РФ и статьи 168 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение имущества по неосторожности").

Отмечается, что на место происшествия уже выехал руководитель СУ СК РФ по региону Ибрагим Могушков.

В ведомстве добавили, что после разбора завалов следователи и криминалисты начнут осматривать место ЧП.

Ранее стало известно, что в жилом доме обрушились перекрытия третьего и четвертого подъездов с пятого по первый этаж. Отмечается, что жители дома успели эвакуироваться.

По поручению губернатора региона Игоря Бабушкина на месте был создан оперативный штаб. По словам главы региона, для пострадавших жителей организовали 3 пункта временного размещения на базе трех школ, где жителей обеспечивают горячим питанием и водой. Губернатор уточнил, что один человек погиб в результате ЧП.

Региональная прокуратура начала проверку по факту обрушения подъездов дома.

Кроме того, глава СК РФ поручил незамедлительно возбудить уголовное дело. Для выяснения всех обстоятельств Александр Бастрыкин отправил в Астрахань следователей-криминалистов и судмедэкспертов.

Следователи начали осматривать квартиры в доме, где произошел взрыв, в Балашихе