В Москве начали проверку после травмирования девушки в картинг-клубе

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Следственный комитет инициировал проверку по поводу травмирования девушки в картинг-клубе в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы городского ГСУ СК РФ Юлию Иванову.

"Проводится доследственная проверка по факту травмирования девушки в картинг-клубе в центре Москвы", – заявила Иванова.

Она отметила, что следователи в настоящий момент устанавливают обстоятельства инцидента. По словам Ивановой, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Местом происшествия стал картинг-клуб в Пресненском районе. Сообщалось, что девушка врезалась в ограждение во время заезда. В результате инцидента она получила множественные травмы и была госпитализирована.

Ранее Следственный комитет провел доследственную проверку по информации СМИ о травмировании ребенка на соревнованиях по картингу в Пушкинском городском округе.