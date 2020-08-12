Посетителя московского фитнес-клуба задержали за избиение мужчины

Фото: УВД по СВАО

Столичные полицейские задержали мужчину за мелкое хулиганство в фитнес-клубе. Инцидент произошел на северо-востоке города, заявили Агентству "Москва" представители Главного управления МВД России по городу.

Как сообщили в правоохранительных органах, в дежурную часть поступила информация о конфликте на улице Академика Королева. "Мужчина рассказал, что в тренажерном зале фитнес-клуба у него произошел конфликт с неизвестным, который повел себя агрессивно и нанес ему удары, в результате чего последний получил телесные повреждения", – уточнили в полиции. Потерпевшим оказался 33-летний гражданин.

Позднее сотрудники МВД задержали подозреваемого, им является 29-летний москвич. В отношении него стражи порядка составили протокол об административном правонарушении.

Ранее в Москве полицейский и охранник пострадали при попытке задержания нарушителя. Нарушителем оказался уроженец Таджикистана 1994 года рождения, который был пьян в момент нападения.