СК проверит информацию о травмировании ребенка на соревнованиях в Подмосковье

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Следственный комитет проводит доследственную проверку по информации СМИ о травмировании ребенка на соревнованиях по картингу в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК по области.

15 июня в СМИ появились сведения о том, что на детских соревнованиях по картингу 11-летний мальчик не справился с управлением. Его карт перевернулся и загорелся. Пострадавшего увезли в больницу со множественными ожогами.

В рамках проверки следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего.

В конце мая в СМИ распространились данные о том, что пятилетний мальчик получил травму в детсаду № 2477. У него выявили тупую травму живота и разрыв правой доли печени. По факту случившегося организовали проверку.

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