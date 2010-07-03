СК возбудил дело после падения футбольных ворот на ребенка в ТиНАО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования 11-летнего ребенка, на которого упали футбольные ворота на детской площадке в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.
Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности нанесли тяжкий вред здоровью человека. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства и причины инцидента на детской площадке. В СК также пообещали назначить судебно-медицинскую экспертизу, после того как пострадавший мальчик пройдет курс лечения и будут готовы нужные медицинские документы.
По информации СК, инцидент произошел на детской площадке в ТиНАО вечером 27 марта. Детские футбольные ворота упали, придавив 11-летнего мальчика. Пострадавшего ребенка сразу отвезли в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Похожий случай произошел на футбольном поле в Волоколамском районе Подмосковья в сентябре прошлого года. Во время урока физкультуры несколько детей схватились за верхнюю перекладину футбольных ворот и повисли на них. В результате ворота опрокинулись, ударив стоявшего рядом мальчика. Ребенка госпитализировали. СК возбудил уголовное дело.
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