СК возбудил дело после падения футбольных ворот на ребенка в ТиНАО

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после травмирования 11-летнего ребенка, на которого упали футбольные ворота на детской площадке в ТиНАО. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка ведомства.

Следователи завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые по неосторожности нанесли тяжкий вред здоровью человека. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства и причины инцидента на детской площадке. В СК также пообещали назначить судебно-медицинскую экспертизу, после того как пострадавший мальчик пройдет курс лечения и будут готовы нужные медицинские документы.

По информации СК, инцидент произошел на детской площадке в ТиНАО вечером 27 марта. Детские футбольные ворота упали, придавив 11-летнего мальчика. Пострадавшего ребенка сразу отвезли в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Похожий случай произошел на футбольном поле в Волоколамском районе Подмосковья в сентябре прошлого года. Во время урока физкультуры несколько детей схватились за верхнюю перекладину футбольных ворот и повисли на них. В результате ворота опрокинулись, ударив стоявшего рядом мальчика. Ребенка госпитализировали. СК возбудил уголовное дело.