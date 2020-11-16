Молодой хоккеист умер в возрасте 13 лет

10:55
Фото: twitter.com/meg_odd13
В Канаде умер 13-летний хоккеист. Причиной смерти подростка стал инсульт, сообщают "Дни.ру".
Ранее у него диагностировали тромб сосудов головного мозга, ставший причиной паралича.
Мальчик играл за команду "Норт Бэй Трэпперс" из Северной юниорской хоккейной лиги.
Ранее доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил неочевидные признаки инсульта.
Например, причиной заболевания может послужить гипертонический криз, онемение или покалывания в области щеки, языка и кисти, а также слабость в кисти и головная боль с рвотой.
Кроме того, могут встречаться вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, нарушение координации, потеря сознания и двоение в глазах.
Если симптомы сохранялись в течение 15–30 минут, а затем исчезли, то необходимо пройти обследование.
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова ранее рекомендовала регулярно совершать поездки на велосипеде для снижения риска возникновения рака и инсульта.
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