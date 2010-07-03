Суд арестовал гендиректора ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске

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Благовещенский городской суд принял решение заключить под стражу гендиректора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко сроком на два месяца. Его организация занималась охраной местного колледжа, где в четверг, 14 ноября, студент устроил стрельбу. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 14 января 2020 года", – утвердил судья.

Ранее генеральному директору охранной организации "Сириус-А" было предъявлено обвинение Следственным комитетом. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

14 ноября, в субботу, студент пронес в здание колледжа охотничье ружье и расстрелял своих сокурсников, после чего покончил с собой. Кроме самого виновника, погиб еще один учащийся.

Сокурсники стрелка сообщили, что могло стать возможным мотивом стрелка. Предположительно, это было желание отомстить.